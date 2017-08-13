Захарова рассказала, почему в России нет четвертого генконсульства США

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия много лет назад предлагала США открыть на своей территории четвертое генеральное консульство, чтобы сохранить паритет, однако Вашингтон не сделал этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипломатической миссии идет речь. На данный момент у России в США четыре генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США на территории России – три: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет, и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия РФ — это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса. Суть вопроса такая: много лет назад американцам было предложено открыть четвертое генконсульство на территории РФ, а они этого не сделали. Все вопросы к ним. Поэтому спекуляции на эту тему тоже не пройдут", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, "дисбаланс образовался не по желанию российской стороны".

"После распада Советского Союза то самое дополнительное генеральное консульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, оно осталось на территории Украины. Москва предложила Вашингтону открыть на территории РФ дополнительное четвертое консульство для поддержания этого паритета. Вашингтон не счел нужным этого делать", — заявила она.