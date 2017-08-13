В пригороде Парижа ограбили грузинского посла

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Воры украли сумку у посла Грузии во Франции Еки Сирадзе-Делоне, сообщает газета Parisien.

Как пишет издание, инцидент произошел в пятницу вечером в коммуне Сен-Дени к северу от Парижа. Двое неизвестных на скутерах остановились около машины дипломата, разбили стекло, украли сумку, после чего скрылись с места преступления.

Посол в результате инцидента не пострадала. Украденную сумку спустя несколько часов нашли в соседней коммуне Пьерфит-Сюр-Сена.

Знали ли нападавшие, что в машине находилась посол, остается неизвестным.