Власти Греции заявили о спланированных массовых поджогах лесов в стране

АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Несколько крупных пожаров произошло в Греции за последние два дня, власти страны считают, что причиной тому — спланированные поджоги в преддверии трёх праздничных дней.

Греция 15 августа отмечает Успение Богородицы — один из наиболее почитаемых греческой православной церковью праздников. День является выходным. С 11 августа в ряде регионов произошли сильные пожары. В частности, на острове Закинтос отмечены 11 очагов возгорания, от огня пострадали и жилые дома. С начала пожароопасного сезона на Закинтосе произошло 66 крупных пожаров. Пожары произошли на острове Эвбея.

"Мы считаем, что это план поджогов по всей стране с учетом трехдневных праздников", — заявили представители министерства защиты граждан и государственной пожарной службы.

По их словам, этот вывод обусловлен тем, что пожары происходят в районах, которые на опубликованной Генеральным секретариатом по гражданской защите карте отмечены как с очень высоким риском возгорания.

По мнению властей, их версия поджога подкрепляется ситуацией на Закинтосе за последние двое суток и в столичном регионе Аттике, где сразу начались четыре крупных пожара. Особенно большой пожар произошёл в Каламосе, где горит сосновый лес и эвакуированы два летних лагеря отдыха, сгорели два десятка домов.

На острове Кефалония 11 и 12 августа произошли восемь пожаров, что также даёт основания говорить о поджоге.