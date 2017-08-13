"Ближайшие планы": Саакашвили заявил, что "освободит Украину от олигархов"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и губернатор Одессы Михаил Саакашвили в Facebook сообщил о своих "планах, связанных с Украиной".

Политик, в июле лишенный гражданства Украины, прокомментировал на своей странице розыгрыш, который пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) устроили главе МВД Грузии Георгию Мгебришвили.

Саакашвили заявил, что все дела, заведенные против него грузинской прокуратурой, носят заказной характер и сфабрикованы по указанию нынешних властей. "Грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов", — написал он.

"Пусть будет бомжом"

Пранкер Лексус, назвавшийся главой украинского МВД Арсеном Аваковым, позвонил министру внутренних дел Грузии Георгию Мгебришвили. Он рассказал грузинскому "коллеге", что Саакашвили якобы намерен устроить международный скандал, прилетев на территорию Украины, и предложил экстрадировать его в Грузию.

Несмотря на то, что Саакашвили объявлен в Грузии в розыск, министр внутренних дел страны заявил, что Тбилиси не намерен принимать бывшего президента. "Если этот негодяй появится у вас, пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии в тюрьме", — сказал Мгебришвили.

В Грузии заявили, что глава МВД ни с кем не обсуждал вопросы, касающиеся экстрадиции бывшего президента. Соответствующее заявление распространила телекомпания Imedi. Пранкер Лексус, в свою очередь, сообщил, что действительно разговаривал с Мгебришвили, и заявил о готовности представить аудиозапись на экспертизу. Экс-заместитель генпрокурора Украины и член совета "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе отметил, что голос на записи "на сто процентов" принадлежит Георгию Мгебришвили.

Звонок от пранкеров

В субботу пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись розыгрыша самого Саакашвили, который в этот момент был в Венгрии. Беседу с экс-президентом Грузии они вели от имени заместителя главы администрации президента Украины Петра Порошенко. В ходе разговора Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Украины, пригрозив последствиями в случае отказа.

"Если меня не пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется", — заявил Саакашвили пранкерам.

Пранкер Лексус в интервью телеканалу RT раскрыл подробности подготовки к общению с Саакашвили. По его словам, они с Вованом примерно в течение полугода пытались войти в доверие к бывшему президенту, действуя через его окружение.

При этом Саакашвили не помогло распознать обман даже то, что ранее те же пранкеры разыгрывали его, представившись министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. "Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это все равно было нелегко", — подчеркнул Столяров.

Он рассказал, что пранкерам удалось неожиданно даже для самих себя "предсказать" экс-президенту Грузии и одесскому губернатору потерю украинского гражданства. "Мы даже не предполагали, что это произойдет, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях", — пояснил Столяров.

Лишение гражданства

Михаил Саакашвили потерял украинское гражданство после указа украинского президента Петра Порошенко от 26 июля. Поводом для лишения гражданства стал тот факт, что Саакашвили при получении украинского паспорта указал, что не находится под следствием, несмотря на то, что в Грузии он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Это, в частности, дела об убийстве Сандро Гиргвилиани, избиении депутата национального парламента Валерия Гелашвили, растрате государственных средств, а также о захвате и отъеме телекомпании Imedi, по которым политику грозит до десяти лет тюремного заключения. Гражданство Грузии ее экс-президент потерял, когда в 2015 году получил украинский паспорт.

Несмотря на то, что украинское гражданство Саакашвили аннулировано, а соответствующие документы не имеют силы, политик свободно перемещается по Европе. Так, спустя некоторое время после потери гражданства Украины он приехал в Польшу, а еще через несколько дней оказался в Венгрии.