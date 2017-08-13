Друзья задержанного в ОАЭ Манукяна обратились за помощью к Кадырову

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа поддержки российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, направила обращение с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову, об этом РИА Новости рассказал сам режиссер.

"Наши ребята сделали обращение президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову. Сегодня получили ответ, администрация республики ответила, что будет заниматься нашим вопросом. Помощник президента связался с ребятами, которые делали это обращение, и попросили конкретные данные, необходимые документы", — рассказал Манукян.

Он добавил, что в воскресенье также состоялась встреча с прокурором ОАЭ, который сообщил, что в скором времени дело будет направлено в суд. Конкретная дата пока не называлась.

Ранее заведующий консульским отделом посольства Рамиль Бикмуллин сообщил РИА Новости, что посольство делает все, чтобы разрешить ситуацию вокруг российского кинорежиссера. Манукян был задержан в Абу-Даби, где два месяца назад снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда. По словам дипломата, съемка не была согласована.

Режиссер после задержания провел около пяти дней в отделе уголовного розыска, а затем столько же — в камере предварительного заключения. После того как посольство предприняло усилия для разрешения ситуации, Манукян был освобожден и сейчас находится в стране под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание от штрафа до тюремного заключения.