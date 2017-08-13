СК Армении завел дело после пожара в старейшем заповеднике страны

ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром в старейшем заповеднике Армении – Хосровском лесу, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета республики.

Ранее в МЧС заявили, что пожар возник 12 августа на участке Хосровского леса, прилегающего к селу Урцадзор Араратской области (в 60 километрах южнее Еревана). Из-за ветра огонь перекинулся на другие участки заповедника, охватив сотни гектаров. В тушении пожара участвуют 83 спасателя, 122 военнослужащих ВС Армении, 60 полицейских, 50 сотрудников лесного хозяйства, работники ближайшего рыбоводческого предприятия и добровольцы-жители села Урцадзор. Задействованы вертолеты министерства обороны страны.

"В Араратском областном управлении СК возбуждено уголовное дело по статьям "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" и "уничтожение или повреждение лесов", — говорится в сообщении пресс-службы СК. Максимальная санкция по упомянутым статьям предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 — входят в Красную книгу Армении.

В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.

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