Мэр Шарлоттсвилля обвинил Трампа в росте радикальных настроений в США

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мэр американского города Шарлоттсвилль возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за подъем радикальных настроений, который привел к столкновениям между сторонниками и противниками ультраправых организаций в городе, сообщает телеканал CNN.

"Посмотрите на кампанию, которую он проводил, посмотрите на намеренное заигрывание со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками. С другой стороны, посмотрите на ряд неудачных попыток выступить, осудить, раскритиковать, заставить (их) замолчать", — заявил мэр Майк Зигнер.

Градоначальник добавил, что не увидел лидирующей роли Белого дома в заявлениях администрации в связи с прошедшими событиями. Инициативу, по его мнению, переняли местные власти и представители республиканцев и демократов со всей страны.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Федеральные власти США начали собственное расследование событий.