Власти Косово арестовали двух албанцев за попытку примкнуть к террористам

БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Два косовских албанца арестованы по решению суда самопровозглашенной республики Косово за попытку нелегально попасть на Ближний Восток и присоединиться к террористам.

Обвиняемые с инициалами А.Д. и К.Б. перешли 25 июля границу непризнанного государства с соседней Македонией на КПП Дженерал Янкович.

"На следующий день они прибыли в аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле, а 28 июля турецкие пограничники задержали их при попытке нелегального перехода турецко-сирийской границы", — передает новостной портал Kossev.

Суд в Приштине определил им меру ареста с правом на обжалование решения.

Сообщения об участии косовских албанцев в войне в Сирии и Ираке на стороне экстремистов и их гибели появляются регулярно. По данным правоохранительных органов в Приштине, в рядах террористических группировок, прежде всего "ИГ" (запрещена в РФ), сейчас состоят около 60 косоваров и 44 женщины, с которыми в зоне боевых действий находятся 37 детей.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.