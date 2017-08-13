В Непале растет число жертв наводнений и оползней

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 58 человек, сообщает издание Kathmandu Post.

Ранее сообщалось о 49 жертвах.

По данным издания, в МВД страны сообщили, что 23 человека пропали без вести, еще 32, предположительно, пострадали. По последним данным, почти 36 тысяч домов затоплены, около тысячи домов повреждены, погибли 305 голов скота.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

По данным издания Himalayan Times, около 600 туристов, в том числе порядка 400 иностранных, оказались заблокированными в центральной части Непала из-за наводнений.

Death toll from flood, landslide climbs to 58 [UPDATE]#KathmanduPosthttps://t.co/ZO4XwtKme2 — The Kathmandu Post (@kathmandupost) 13 августа 2017 г.

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