Число жертв схода оползня на севере Индии выросло до 46

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг — РИА Новости. По меньшей мере 46 человек погибли в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя полиции штата Сандипа Кадама.

Ранее сообщалось о 7 погибших и десятках пропавших без вести. К настоящему моменту извлечены тела 46 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел в воскресенье в округе Манди. Оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

Ранее также сообщалось, что пять человек удалось найти живыми.