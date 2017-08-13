Белый дом разъяснил заявление Трампа о ситуации в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Белый дом уточнил, что раннее заявление президента США Дональда Трампа в связи с ситуацией в городе Шарлоттсвилль включало в себя осуждение сторонников идеологии превосходства белой расы, членов неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".

"Президент очень решительно сказал вчера в своем заявлении, что он осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Конечно, это включает сторонников (идеологии — ред.) превосходства белой расы, (членов организации — ред.) "Ку-клукс-клан", неонацистов и все экстремистские группы", — приводит телеканал ABC News заявление представителя Белого дома.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Федеральные власти США начали собственное расследование событий.