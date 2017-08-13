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В мире

В России опровергли сообщения о "тайных поставках" вооружений из Ирана

18:2813.08.2017
(обновлено: 18:32 13.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фотоБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Welt am Sonntag выступила с обвинениям в адрес России в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей поставлять в Иран тяжелые вооружения и обслуживать их. В Совете Федерации опровергли это сообщение, заявив, что Россия в контрактах с Ираном действует строго в рамках международных обязательств.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" утверждает, что Иран якобы переправил в Россию через Сирию некие компоненты тяжелых наступательных вооружений, нуждающиеся в обслуживании.

Как пишет издание, в июне иранские самолеты дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. Какой именно это был груз, в статье не говорится.

Затем этот груз якобы вывезли на грузовиках в порт Тартус, погрузили на российский транспортный корабль "Спарта-3" и доставили в Новороссийск.

В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок, на котором предположительно запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом издание не указывает. 

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По мнению источников Welt am Sonntag, эти действия нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

В пункте 5 приложения к этой резолюции, в частности, говорится, что Совет Безопасности в каждом конкретном случае принимает решение, одобрить ли поставки Ирану вооружений. Это касается танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем. Кроме того, приложение регламентирует поставки запчастей для подобного типа вооружений или оказание услуг, связанных с ними.

Нет необходимости

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Иране к 2018-2019 году создадут аналог российского С-300
В переправке иранской военной техники в Россию для обслуживания нет никакой необходимости, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять", — пояснил он.

Сенатор добавил, что подготовка иранских специалистов была предусмотрена контрактами на поставку техники и велась в полном соответствии с международными нормами.

Фальшивка с целью дискредитации

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также заявил РИА Новости, что сообщение немецкого издания не соответствует действительности.

"Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета Безопасности ООН", — считает эксперт.

Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия пока не планирует новых поставок оружия в Иран, заявил Чемезов
По мнению Коротченко, цель этой провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитировать усилия Москвы по разрешению сирийского кризиса.

В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их, подчеркнул директор ЦАМТО. 

В начале года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в 2016 году Россия завершила поставку в Иран зенитных ракетных систем С-300 и новых поставок военной техники не планирует.

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