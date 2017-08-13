Пушков убежден, что США находятся "на грани нервного срыва"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что принятые Вашингтоном решения по санкциям против ряда стран свидетельствуют о том, что США находятся на грани нервного срыва.

США крайне раздражены Россией, Китаем, КНДР, Ираном, Сирией, Венесуэлой, Афганистаном, Сев.потоком-2…Сверхдержава на грани нервного срыва. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2017 г.

​Пушков добавил, что "санкции США ведут к активизации ракетной программы Ирана, росту военной угрозы на Корейском полуострове, подрыву отношений с Россией". По его словам, это "чистая деструкция".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Кроме того, в среду США расширили санкции против Венесуэлы, а в начале августа СБ ООН по предложению США единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. Также США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.