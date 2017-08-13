Полиция Испании установила личности россиян, подозреваемых в убийстве

МАДРИД, 13 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Трое граждан России, которые были задержаны в каталонском курортном муниципалитете Льорет-де-Мар по подозрению в убийстве гражданина Италии, скорее всего туристы, заявила РИА Новости представитель правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra.

Трагедия произошла на рассвете 12 августа. "Произошла драка. Mossos d'Esquadra немедленно прибыли на место и задержали трех человек, все они русские. Гражданин Италии был доставлен в больницу Жироны, где позже скончался от полученных травм", — сказала представитель правоохранительных органов.

Она добавила, что драка произошла на улице, рядом с районом, где много баров, ресторанов и дискотек. "Скорее всего это туристы, поскольку все произошло в Льорет-де-Мар", — добавила собеседница агентства.

Она не назвала имен задержанных и имя погибшего.

Звонок в каталонские правоохранительные органы поступил в 3.00 утра субботы. В сообщении пресс-службы Mossos d'Esquadra уточняется, что, когда сотрудники прибыли по вызову, они нашли на месте только раненого итальянца, а нападавшие скрылись. Позже они были задержаны в районе набережной.

"Операция была проведена очень быстро, их нашли буквально сразу", — уточнила собеседница агентства.

Сейчас трое россиян находятся в заключении, их делом будет заниматься суд.

В воскресенье стало известно, что 22-летний итальянец скончался в больнице в результате полученных травм в ходе драки в курортном муниципалитете Льорет-дель-Мар. Трое российских граждан, участвовавшие в драке, были задержаны, их подозревают в убийстве.

Задержанным гражданам России 20, 24 и 26 лет.

Российское генеральное консульство в Барселоне пока не комментирует произошедшее. "Пока никаких комментариев у нас нет", — сказал представитель консульства.