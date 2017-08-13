Наблюдательный пункт СЦКК оказался в зоне обстрела украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (92)

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации за прекращением огня на юге ДНР оказался в зоне обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 17.30 с позиций ВСУ осуществлен минометный обстрел населенного пункта Безыменное, в 200 метрах от наблюдательного пункта СЦКК зафиксирован разрыв 82 миллиметровой мины", — сказал журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, произошло возгорание одного из полей. Пострадавших нет.

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