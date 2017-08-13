МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи в эфире телеканала ABC News заявил, что определенные силы в Вашингтоне хотят "изгнать" Трампа с поста президента.

По словам Скарамуччи, причина сложившейся в Вашингтоне ситуации — тот факт, что президент Трамп не является представителем политического истеблишмента США. "Поэтому люди по каким-то причинам решили, что они хотят изгнать его", — сказал он.

"В Вашингтоне и в Белом доме присутствуют группы людей, которые вовсе не обязательно отстаивают интересы президента и способствуют проведению его политики", — подчеркнул Скарамуччи. О ком именно идет речь, он не уточнил. Скарамуччи также выразил мнение, что Трампу необходимо ввести в состав администрации больше лояльных ему лиц.

"Думаю, президент прекрасно понимает, кто организовывает утечки из Белого дома, он прекрасно понимает, кто подрывает его планы и преследует собственные интересы", — сказал Скарамуччи во время обсуждения роли советника Трампа по стратегическим вопросам Стива Бэннона.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники из окружения президента сообщило, что Трамп подозревает своего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона в причастности к утечкам информации о работе Белого дома.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи 31 июля был отправлен в отставку спустя всего десять дней после назначения на должность. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах по работе в Белом доме.