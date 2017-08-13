В Ираке в ходе боевых операций погибли двое американских военных

Военный автомобиль иракского спецназа во время операции против ИГ недалеко от Мосула. Архивное фото

Военный автомобиль иракского спецназа во время операции против ИГ недалеко от Мосула. Архивное фото

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака, говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Вся коалиция по борьбе с ИГ* направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, (их) друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей", — заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*.

По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.