Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео на фоне обострения ситуации вокруг КНДР заявил, что имеющиеся в его распоряжении разведывательные данные исключают вероятность скорого начала ядерной войны.

"Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны", — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Помпео подчеркнул, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что "США больше не будут терпеть, как раньше".

На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись громкими заявлениями. Сначала Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если с ее стороны будет исходить реальная опасность для США. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Трамп в свою очередь пригрозил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем американский лидер добавил, что у США уже полностью готовы военные решения на случай, если КНДР будет неразумно себя вести.