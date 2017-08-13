На юго-востоке КНР из-за дождей и наводнений эвакуировали 48 тысяч человек

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Власти провинции Хунань на юго-востоке Китая эвакуировали 48 тысяч жителей из-за продолжительных дождей и вызванных ими наводнений, сообщает агентство Синьхуа.

Сильные дожди не прекращаются в северных районах провинции с пятницы, непогода затронула жизни свыше 200 тысяч жителей 62 округов провинции, включая Юэян, Пинцзян, Фэнхуан.

По данным на 18.00 воскресенья (13.00 мск) разрушены оказались 413 домов, более 10 тысяч сельхозугодий затоплены.

Согласно прогнозам метеорологов, дожди в пострадавших районах продолжатся до вторника.