ВСУ обстреляли Докучаевск, повреждены два дома

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Докучаевск в Донбассе, повреждены два дома и емкости для хранения нефтепродуктов, заявили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня в 11.35 и 13.55 подразделения ВСУ с направления Новотроицкого из БМП дважды осуществили обстрел города Докучаевск. Повреждения получили два жилых дома. Кроме того, повреждены четыре емкости для хранения нефтепродуктов, принадлежащие заводу "Нефтепереработка", — сказал журналистам представитель командования ДНР