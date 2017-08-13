Макмастер назвал столкновения в Шарлоттсвилле террористическими действиями

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников в американском городе Шарлоттсвилль попадают под определение терроризма.

Nat'l Security Advisor McMaster on Charlottesville: "Any time that you commit an attack against people to incite fear, it is terrorism." pic.twitter.com/EkayWX2Dqx — ABC News (@ABC) 13 августа 2017 г.

​"Всякий раз, когда нападение совершается с целью вызвать страх, это терроризм", — заявил он в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, случившееся в городе – "преступное действие в отношении соотечественников".

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.

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