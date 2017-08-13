СМИ сообщили об аресте в Испании трех россиян по обвинению в убийстве

РИМ, 13 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Испанская полиция задержала трех российских граждан, якобы забивших до смерти итальянца на дискотеке в каталонском городе Льорет-де-Мар, сообщает в воскресенье газета Il Corriere della Sera.

Драка произошла ночью в субботу в одном из местных увеселительных заведений. Прибывшая на место конфликта полиция задержала трех человек, предположительно, граждан РФ в возрасте от 20 до 26 лет. 22-летний итальянец скончался в больнице города Жирона от травм, полученных в результате избиения.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, личность россиян и итальянца не раскрывается.