Эксперт назвал провокацией сообщения СМИ о ремонте иранской военной техники

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с использованием авиабазы Хмеймим в качестве промежуточного пункта не соответствуют действительности и призваны дискредитировать действия Москвы по стабилизации ситуации в Сирии, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" опубликовала информацию, согласно которой Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений. Данные действия, по заявлению источников Welt am Sonntag, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Согласно статье, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений. Груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море, погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3" и вывезен в Новороссийск.

"Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации – бросить тень на Россию и попытаться дискредитироваться усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса", — сказал Коротченко.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.