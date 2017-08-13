Украинский концерн "Антонов" планирует выпустить 70 самолетов за пять лет

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет, сообщила в воскресенье пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Маркетинговый план ГП "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для госпредприятия был создан маркетинговый план, основанный на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. "Антонов" планирует поставить в течение пяти лет 20 самолетов Ан-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также ГП "Антонов" имеет планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов", — добавили в пресс-службе.

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".