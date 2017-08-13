Иванка Трамп заявила, что в обществе не должно быть места расизму

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила на фоне ситуации в городе Шарлоттсвилль, что в обществе не должно быть места расизму, идеям расового превосходства и неонацизму.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

"В обществе не должно быть места расизму, превосходству белой расы и неонацистам. Мы все должны объединиться — как американцы — и быть одной единой страной", — написала Иванка в Twitter.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 августа 2017 г.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. Федеральные власти США начали собственное расследование событий.