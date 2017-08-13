МВД Грузии опровергло сообщения о переговорах с Киевом по Саакашвили

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили ни с кем не обсуждал тему экстрадиции экс-президента республики Михаила Саакашвили. Заявление ведомства распространила телекомпания Imedi.

Ранее интернет-портал Страна.ua сообщил, что пранкер Лексус позвонил Мгебришвили от имени его украинского коллеги Арсена Авакова и сообщил, Саакашвили, лишенный украинского гражданства, планирует приехать в Борисполь и устроить там международный скандал. Пранкер предложил собеседнику "отправить" экс-президента в Грузию, но Мгебришвили якобы отказался.

"Подобного телефонного разговора Мгебришвили не было ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом. Вообще несерьезно утверждать, что главы МВД двух стран стали бы обсуждать государственно значимые вопросы по незащищенной телефонной линии", — говорится в заявлении грузинского ведомства.

Тем не менее, экс-заместитель генпрокурора Украины и член совета "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявил, что голос на записи "на сто процентов" принадлежит Георгию Мгебришвили. Лексус готов предоставить запись на экспертизу.