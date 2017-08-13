Санкции США против Ирана могут привести к напряжению, считает Клинцевич

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Расширение американских санкций по ракетной программе Ирана может привести к напряжению в регионе, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США. Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

"Принятие этого закона — очень серьезный звонок. Иран имеет очень большое влияние в своём мире, это (американские санкции) может привести к определенному напряжению в регионе", — сказал Клинцевич РИА Новости.

При этом сенатор выразил уверенность в том, что увеличение расходов на ракетную программу не приведёт к росту опасности, исходящей от Ирана. "Ничего здесь не стрельнет, не полетит, но Тегеран не испугается окриков и угроз. С Ираном США обломают зубы", — убеждён он.

Клинцевич отметил, что в данном случае очередная попытка США "выставить себя жандармом всего миропорядка" привела в результате к коллапсу. "США раскачивают обстановку, но при этом наивно думают, что они ее контролируют", — сказал сенатор.