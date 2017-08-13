МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В переправке в Россию для обслуживания иранской военной техники нет необходимости — Россия в свое время подготовила специалистов в Иране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники", — сказал Клинцевич.
По его словам, подготовка иранских специалистов велась в полном соответствии с международными нормами, без их нарушения.
Парламентарий добавил, что очередная попытка США "выставить себя жандармом всего миропорядка" привела в результате к коллапсу. "США раскачивают обстановку, но при этом наивно думают, что они ее контролируют", — сказал он.