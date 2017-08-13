В Совфеде ответили на сообщения о переправке в РФ военной техники из Ирана

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В переправке в Россию для обслуживания иранской военной техники нет необходимости — Россия в свое время подготовила специалистов в Иране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах", что Иран в нарушение резолюции Совета Безопасности якобы переправил тайно в Россию через Сирию некие компоненты тяжелых наступательных вооружений, нуждающиеся в обслуживании.

"Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники", — сказал Клинцевич.

По его словам, подготовка иранских специалистов велась в полном соответствии с международными нормами, без их нарушения.

Парламентарий добавил, что очередная попытка США "выставить себя жандармом всего миропорядка" привела в результате к коллапсу. "США раскачивают обстановку, но при этом наивно думают, что они ее контролируют", — сказал он.

Сенатор также прокомментировал решение парламента Ирана, одобрившего выделение 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в ответ на американские санкции. По мнению Клинцевича, это "очень серьезный звонок", поскольку Иран имеет большое влияние в своем мире, а санкции США могут провести к росту напряженности в регионе.