В Египте прокуратура постановила задержать машинистов столкнувшихся поездов

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Прокуратура египетского города Александрия постановила задержать машинистов двух столкнувшихся поездов, в результате аварии которых погибли десятки человек.

Как сообщает государственное агентство Египта MENA , вместе с машинистами задержаны и их помощники. Срок их заключения под стражу составит пятнадцать дней. Следствие намерено взять у них анализы мочи и крови для того, чтобы выяснить, не употребляли ли задержанные наркотические вещества.

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения.

По данным издания Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.