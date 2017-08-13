МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Арабские страны, бойкотирующие Катар (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет) заявили США, что интересы американских компаний, ведущих бизнес с Дохой, не будут ущемлены, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
По словам источника, в письме страны заявили, что ценят и намерены поддерживать отношения с американскими компаниями, а также что бойкот Катара не будет оказывать воздействия на эти связи. Один из источников заявил, что ни о каких случаях того, что американская компания была поставлена в неблагоприятные условия из-за кризиса вокруг Катара, неизвестно.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании.