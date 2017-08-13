МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Арабские страны, бойкотирующие Катар (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет) заявили США, что интересы американских компаний, ведущих бизнес с Дохой, не будут ущемлены, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, которое ссылается на осведомленные источники, четверка арабских стран в июле направила письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону, в котором заверялось, что интересы американских компаний, которые ведут бизнес и с ними, и с Дохой, не будут ущемляться в рамках бойкота Катара. Как заявили агентству в делегации ЕС в ОАЭ, Евросоюз также получил схожие официальные "устные заверения" от Абу-Даби.

По словам источника, в письме страны заявили, что ценят и намерены поддерживать отношения с американскими компаниями, а также что бойкот Катара не будет оказывать воздействия на эти связи. Один из источников заявил, что ни о каких случаях того, что американская компания была поставлена в неблагоприятные условия из-за кризиса вокруг Катара, неизвестно.

Посольство США в Абу-Даби отказалось от комментариев. Представители четверки пока также не прокомментировали данную информацию.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании.