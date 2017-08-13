В Италии заступились за убитую медведицу, ранее напавшую на человека

РИМ, 13 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти североитальянской автономной провинции Тренто официально сообщили в воскресенье о том, что накануне вечером сотрудники местной лесной охраны поймали и убили дикую медведицу, которая ровно три недели назад напала на человека.

Инцидент произошел 22 июля, когда 69-летний сантехник вместе со своей собакой отправился на прогулку в лес в окрестностях озера Терлаго. Неожиданно на его пути возник взрослый бурый медведь, который повел себя весьма агрессивно и нанес ранения человеку. Пытаясь спастись от зверя, мужчина бросился в расщелину между скалами, откуда его впоследствии извлекли пожарные. Не исключено, что агрессивную реакцию со стороны дикого животного спровоцировала собака.

Сразу же после этого случая президент провинции Тренто Уго Росси в целях обеспечения безопасности населения подписал специальное постановление о розыске и ликвидации медведя, который был признан опасным для человека. В результате проведения экспертизы ДНК эксперты установили, что нападение было совершено 14-летней медведицей, имевшей кодовое имя KJ2. Только после этого на животное была объявлена охота, закончившаяся в минувшую субботу.

"Учитывая приоритет безопасности людей, мы продолжим проведение всех необходимых мероприятий в области информирования населения, превентивной деятельности, мониторинга и контроля над территорией, чтобы предотвратить опасность повторения подобных инцидентов", — говорится в официальном сообщении провинциальных властей.

Ликвидация медведицы KJ2 немедленно вызвала бурные протесты активистов многочисленных местных организаций, занимающихся защитой дикой природы. Так, например, Итальянская ассоциация по защите животных и окружающей среды (Aidaa) призвала "в знак скорби по поводу происшедшего объявить немедленный бойкот всех товаров, производимых в Тренто, и отказаться от проведения отпусков в этой провинции".

В настоящее время на территории Тренто обитают около 50 бурых медведей, и ранее власти автономной провинции объявляли о намерении способствовать увеличению здешней популяции этих животных.