В Индии главу больницы, где погибли 60 детей, отстранили от работы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш отстранило от работы главу государственной больницы, в которой погибли по меньшей мере 60 детей, предположительно, из-за перебоев в подаче кислорода, сообщает агентство Рейтер.

Решение об отстранении главы государственной больницы BRD Medical College Раджива Мисры (Rajeev Misra) было принято в субботу вечером. Власти также постановили провести расследование по факту заключения контрактов о поставках кислорода в медицинское учреждение.

Ранее местные СМИ сообщили о гибели по меньшей мере 30 детей в течение 48 часов частично из-за перебоя в подаче кислорода в специальное оборудование одной из больниц города Горакхпур. Источники в больнице сообщили, что организация, ответственная за подачу кислорода, перекрыла ее в ночь на четверг. Также сообщалось, что у больницы был долг перед этой организацией более чем в 6 миллионов рупий (более 6 миллионов рублей), который не выплачивался, несмотря на поступающие уведомления. Отмечалось, что технолог сообщал руководству о недостатке кислорода, но на это не обратили внимания.

Правительство штата сообщило в нескольких заявлениях, что гибель детей не связана с перебоями в подаче кислорода организацией, так как у больницы были и другие источники кислорода. Окружной судья Раджив Раутела также заявил, что больница уже выплатила половину своего долга организации, ответственной за подачу кислорода.

Министр здравоохранения штата Сиддхарт Нат Сингх заявил, что глава правительства Уттар-Прадеш посещал больницу 9 августа, и доктора не сообщили ему о недостатке кислорода.