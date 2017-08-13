Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию

БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" утверждает, что Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений.

Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.

Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3". Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.

В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано. Официальные комментарии российской и иранской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

Данные действия, по заявлению источников Welt am Sonntag, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

В пункте 5 приложения резолюции, на который ссылается издание, в частности, указано, что "Совет Безопасности заблаговременно в каждом конкретном случае принимает решение", одобрить ли поставки Ирану вооружений. В частности, это касается "танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем". Кроме того, приложение регламентирует аналогичные поставки запчастей подобного типа вооружений или оказания услуг, связанных с ними.