В Непале около 600 туристов оказались заблокированными из-за наводнений

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг – РИА Новости. Около 600 туристов, в том числе порядка 400 иностранных, оказались заблокированными в центральной части Непала из-за наводнений, пишет в воскресенье издание Himalayan Times.

Мощные ливни в последние дни вызвали наводнения в Непале, жертвами которых стали уже 49 человек.

Издание со ссылкой на председателя Региональной гостиничной ассоциации Сумана Гхимири сообщает, что в городе Саураха, район Читван, из-за выхода из берегов рек Рапти и Будхтрапти заблокированными оказались 200 непальских туристов и 400 иностранных (в том числе 200 индийских). Саураха пользуется популярностью среди туристов из-за близкого расположения к национальному парку Читван.

Представитель департамента туризма Непала Динеш Бхатураи не смог подтвердить РИА Новости информацию издания, заявив, что ведомство не располагает официальной информацией.

В посольстве России в Катманду заявили, что пока дипмиссия не получила как информации от местных властей, что среди этих туристов могут быть россияне, так и обращений непосредственно от российских граждан.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.