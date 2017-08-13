В ЛНР опасаются новых провокаций ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подозревает ВСУ в подготовке очередной провокации с применением артиллерии у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенных пунктов Крымское, Фрунзе зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата разведывательной роты из состава 16-го батальона "Полтава" 58-й бригады ВСУ. Данные мероприятия говорят о подготовке ВС Украины очередной провокации с применением крупнокалиберной артиллерии", — заявил Марочко.

Спикер уточнил, что подразделения Народной милиции отмечают активизацию воздушной разведки противника вдоль линии соприкосновения в этом районе, что, как правило, ведет за собой обстрелы территории республики.

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