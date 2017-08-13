В ЛНР опасаются новых провокаций ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подозревает ВСУ в подготовке очередной провокации с применением артиллерии у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Спикер уточнил, что подразделения Народной милиции отмечают активизацию воздушной разведки противника вдоль линии соприкосновения в этом районе, что, как правило, ведет за собой обстрелы территории республики.