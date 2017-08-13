В Германии прохожий напал на пьяного американца за нацистские приветствия

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Неизвестный нанес незначительные травмы американскому туристу, демонстрировавшему нацистские приветствия в немецком городе Дрезден, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел примерно в 8.00 субботы по местному времени (7.00 мск). По данным полиции, 41-летний американец получил незначительные ранения в результате происшествия. Его имя и город, откуда он прибыл в ФРГ, не называются. В крови туриста было обнаружено высокое содержание алкоголя. Сейчас власти проводят расследование в отношении американца за нарушение законов страны, запрещающих демонстрацию нацистской символики.

Нападавший, как отмечают правоохранительные органы, покинул место инцидента, сейчас он разыскивается за нанесение телесных повреждений.

Это второй случай за две недели, когда власти ФРГ задерживают иностранных туристов за демонстрацию нацистских приветствий. В прошлую субботу полиция задержала двух туристов из КНР в возрасте 36 и 49 лет после того, как они демонстрировали нацистские жесты и фотографировали друг друга на мобильные телефоны напротив здания Рейхстага в Берлине. По данным полиции, им были предъявлены обвинения в "использовании символов незаконной организации". После выплаты залога в размере 500 евро туристов отпустили на свободу.