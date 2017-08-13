ВСУ размещают у линии соприкосновения запрещенное вооружение, заявили в ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что ВСУ размещают у линии соприкосновения запрещенную минскими соглашениями по Донбассу технику и вооружение.

"Мы по-прежнему фиксируем нахождение запрещённого вооружения и военной техники ВС Украины вблизи линии соприкосновения", — сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, позже было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

Марочко уточнил, что в районе населённого пункта Троицкое зафиксировано прибытие двух БМП-1, а также огневые позиции двух миномётных батарей.

"Подразделения Народной милиции ЛНР не поддаются на провокации, которые устраивают ВСУ. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем и для этого оказываем всестороннее содействие СММ ОБСЕ и строго выполняем минские договорённости", — заключил спикер.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>