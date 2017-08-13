Немецкая Sea Eye приостановила спасение мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая некоммерческая организация Sea Eye приостановила операции по спасению мигрантов в Средиземном море из соображений безопасности, сообщает агентство Франс Пресс.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, международная организация "Врачи без границ" (MSF) в субботу заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства. По данным Франс Пресс, "Врачи без границ", приостановили использование самого крупного судна в регионе из-за "атмосферы возрастающей недоброжелательности для спасательных операций".

Sea Eye в воскресенье заявила, что "с тяжелым сердцем" следует примеру "Врачей без границ", после "явной угрозы в отношении частных некоммерческих организаций" со стороны ливийского правительства. Как отмечает агентство, в четверг ВМС Ливии предписали иностранным суднам покинуть поисково-спасательную зону у берегов страны. Власти Ливии подозревают благотворительные организации в помощи нелегальным перевозчикам мигрантов.

"В этих обстоятельствах продолжение наших спасательных работ невозможно. Это было бы безответственно по отношению к нашим экипажам", — заявил основатель организации Михаэль Бушхойер.

Власти Ливии, которая после свержения Муамара Кадафи в 2011 году погрузилась в политический хаос, официально запросили у Италии морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.

По данным Международной организации по миграции (IOM), число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.