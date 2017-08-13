В Гонконге сократят вещание радио BBC до восьми часов в сутки

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Телерадиокорпорация Гонконга RTHK заявила о решении сократить время вещания международного радио Всемирной службы Би-би-си до восьми часов в сутки и перевести его с частоты, на которой оно вещает последние 40 лет.

Британская международная общественная радиостанция занимала канал Radio 6 на чистоте AM675 с 1978 года и вела круглосуточный эфир. Би-би-си переведут на канал Radio 4, где оно будет вещать ежедневно с 23.00 до 07.00. В RTHK пояснили, что выделили для Би-би-си ночные часы из-за временной разницы с Лондоном, так как именно в это время идет основной новостной поток. Также отмечается, что слушатели британского радио всегда могут найти его в интернете.

Как сообщили в RTHK, с 4 сентября этого года на канал Radio 6 переместят Китайское национальное радио (CNR), которое выпускает новостные передачи, финансовые обзоры, программы о культуре, искусстве, социальных проблемах. Вещание преимущественно будет вестись на китайском языке, некоторые передачи буду выходить в эфир на кантонском диалекте.

В RTHK данный шаг объяснили тем, что в конце августа по решению правительства в городе прекращается цифровое радиовещание (DAB), и многие радиостанции, которые вещали исключительно на нем, включая CNR, необходимо переводить на эфирное радиовещание. В RTHK решили, что сохранение круглосуточного вещания CNR необходимо, так как это мост для культурного обмена между Гонконгом и материковым Китаем.