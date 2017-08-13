Число погибших при наводнении в Непале выросло до 50 человек

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 49 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

"Число погибших может возрасти, поскольку мы все еще подсчитываем окончательные потери", — сообщил агентству помощник министра внутренних дел Лакшми Пун (Laxmi Pun).

Как сообщил чиновник в МВД, в результате непогоды 5 тысяч человек были эвакуированы, 34 тысячи домов оказались под водой. По данным агентства, еще 17 человек пострадали.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.