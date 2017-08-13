В Кувейте ликвидируют последствия разлива нефти в Персидском заливе

ДУБАЙ, 13 авг — РИА Новости. Экстренные службы Кувейта борются с последствиями произошедшего в субботу разлива нефти в территориальных водах на юге эмирата вблизи месторождения Рас-аз-Зур, сообщил Кувейтскому агентству новостей KUNA представитель Национальной нефтяной компании Кувейта Таляль аль-Халед ас-Сабах.

"Команды экстренного реагирования все еще пытаются взять под контроль нефтяное пятно возле месторождения Рас-аз-Зур", — отметил ас-Сабах.

Компания не разъяснила, что стало причиной появления нефтяного пятна и как много нефти вылилось в море. Однако, по мнению местных аналитиков, утечка произошла из старого трубопровода и составила не менее 35 тысяч баррелей.

По словам представителя компании, очистка побережья начнется после того, как удастся убедиться в отсутствии новых разливов нефти.

Как сообщила Кувейтская экологическая организация, экологи пытаются уберечь подводный мир от воздействия нефтяного пятна.

Власти Саудовской Аравии заявили Саудовскому агентству новостей SPA, что пятно не достигло территориальных вод королевства.

Кувейт строит на южном побережье самый крупный на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающий завод, который будет давать 615 тысяч баррелей продукции в день. В создание этого предприятия планируется вложить более 11 миллиардов долларов.