Британцы стали чаще сообщать полиции о предполагаемых экстремистах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Британская полиция с апреля получила от населения 200 сообщений о лицах, которые могут быть склонны к экстремизму, число обращений выросло в два раза по сравнению с первыми месяцами года, пишет издание Sunday Times.

Руководитель программы по предотвращению актов терроризма и экстремизма Саймон Коул отметил, что около 60% сообщений касаются предполагаемых исламистов, еще 15% — крайне-правых радикалов.

Чаще всего к правоохранительным органам обращаются учителя, социальные работники, а также сотрудники спецслужб и полиции.

Коул также отметил тенденцию к радикализации детей из неблагополучных семей.

"Домашнее насилие — это инкубатор терроризма. Многие из тех, кто попал под программу предупреждения, выросли в не самой идеальной среде, и это заставляет их чувствовать себя еще более изолированными от общества и чуждыми ему", — заявил Коул.