Санкции против КНДР ударят только по народу, заявил перебежчик Ли Чжон Хо

ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Иван Захарченко. Санкции СБ ООН сильно ударят по жизни простых людей в КНДР, но вряд ли повлияют на ядерные амбиции северокорейского руководства, заявил в интервью японскому агентству Киодо бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата Трудовой партии Кореи Ли Чжон Хо.
По данным Киодо, Ли Чжон Хо бежал из КНДР в октябре 2014 года в Южную Корею, но с 2016 года проживает в США. Он бывший партийный работник Трудовой партии Кореи, занимавшийся в прошлом вопросами зарабатывания валюты для северокорейского государства.
СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую ограничения импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США.
По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард.
Он убежден, что КНДР необходимо выжить путем заключения договора о мире с США и установления дипломатических отношений с Японией, путем привлечения в страну инвестиций.
Проблема в том, что Соединенные Штаты имеют обязательства по защите Южной Кореи, в законах которой КНДР объявлена "антигосударственной организацией". В таких условиях дипломатические отношения с ней американцам установить невозможно. Более того, США и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны после того, как военный конфликт в Корее 1950-1953 годов завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить с Соединенными Штатами договор о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались.