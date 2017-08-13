Санкции против КНДР ударят только по народу, заявил перебежчик Ли Чжон Хо

ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Иван Захарченко. Санкции СБ ООН сильно ударят по жизни простых людей в КНДР, но вряд ли повлияют на ядерные амбиции северокорейского руководства, заявил в интервью японскому агентству Киодо бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата Трудовой партии Кореи Ли Чжон Хо.

"Северной Корее возможно грозит серьезная нехватка продовольствия, которая затронет простых людей, но нет гарантий, что Ким Чен Ын передумает, глядя на страдания своего народа", — приводит агентство слова Ли Чжон Хо.

По данным Киодо, Ли Чжон Хо бежал из КНДР в октябре 2014 года в Южную Корею, но с 2016 года проживает в США. Он бывший партийный работник Трудовой партии Кореи, занимавшийся в прошлом вопросами зарабатывания валюты для северокорейского государства.

СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую ограничения импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США.

По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард.

По мнению Ли Чжон Хо, президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Японии Синдзо Абэ следовало бы поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном о том, чего он добивается.

Он убежден, что КНДР необходимо выжить путем заключения договора о мире с США и установления дипломатических отношений с Японией, путем привлечения в страну инвестиций.

Проблема в том, что Соединенные Штаты имеют обязательства по защите Южной Кореи, в законах которой КНДР объявлена "антигосударственной организацией". В таких условиях дипломатические отношения с ней американцам установить невозможно. Более того, США и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны после того, как военный конфликт в Корее 1950-1953 годов завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить с Соединенными Штатами договор о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались.