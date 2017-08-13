В Непале число жертв наводнений и оползней возросло до 40 человек

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

Во время наводнения в Непале. 13 августа 2017

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число погибших в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 40 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

"С пятницы как минимум 40 человек погибли в результате наводнений и оползней", — заявил агентству представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, поисково-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия и оказывать помощь жертвам стихии.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.