В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов

ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Украинские силовики начали использовать беспилотные летательные аппараты не только для воздушной разведки, но и для сброса боеприпасов на жилые районы: один из таких аппаратов был сбит над поселком на западе Донецка, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Так, по его словам, летательный аппарат, "на который был установлен кумулятивный заряд", украинские силовики хотели применить в поселке Старомихайловка на западе Донецка.
"Только благодаря бдительности наших защитников неба, сбивших летательный аппарат противника, удалось избежать жертв среди мирного населения", — добавил Басурин, продемонстрировав фотографии сбитого беспилотника.
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