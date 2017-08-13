В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов

ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Украинские силовики начали использовать беспилотные летательные аппараты не только для воздушной разведки, но и для сброса боеприпасов на жилые районы: один из таких аппаратов был сбит над поселком на западе Донецка, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Наряду с применением украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушной разведки отмечаются случаи установки на их несущую часть различных боеприпасов", — рассказал Басурин в воскресенье.

Так, по его словам, летательный аппарат, "на который был установлен кумулятивный заряд", украинские силовики хотели применить в поселке Старомихайловка на западе Донецка.

"Только благодаря бдительности наших защитников неба, сбивших летательный аппарат противника, удалось избежать жертв среди мирного населения", — добавил Басурин, продемонстрировав фотографии сбитого беспилотника.

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