В ДНР силовиков обвинили в применении артиллерии и осветительных мин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (89)

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики применили при обстрелах юга самопровозглашенной Донецкой народной республики тяжелую артиллерию и осветительные мины, действующие как зажигательные боеприпасы, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в администрации Новоазовского района РИА Новости сообщили, что в результате обстрела на юге ДНР обесточено пять населенных пунктов и сгорел жилой дом на две семьи.

"Вчера в 19.40 с позиций в районе Талаковки подразделения ВС Украины в очередной раз применили артиллерию калибром 152 миллиметра. В результате данного обстрела районов вновь повреждена недавно восстановленная линия электропередач", — сказал в воскресенье Басурин.

Он добавил, что по селу Коминтерново украинские силовики применили осветительные мины, действующие по принципу зажигательных боеприпасов.

"В результате сгорело частное домовладение по улице Кирова, 6", — добавил Басурин.

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