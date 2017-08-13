Глава комитета начштабов ВС США прибыл в Южную Корею

ТОКИО, 13 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыл в воскресенье в Южную Корею, где на следующий день у него запланирована встреча с президентом этой страны Мун Чжэ Ином, сообщает информационное агентство Рёнхап.
Как отмечает Рёнхап, помимо встречи с Мун Чжэ Ином, у американского военачальника запланированы переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му и председателем объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжином.
По данным Рёнхап, после Южной Кореи 14 августа Данфорд должен отправиться в Китай.
Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.