В Одессе прошел "Марш равенства"

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в воскресенье утром в Одессе, противники марша заблокировали движение колоны, полиция не допустила столкновений, сообщает в воскресенье сайт города "048.ua".
Участниов гей-парада в Одессе окружил плотный кордон силовиков https://t.co/fld1MQF1wd pic.twitter.com/aWvr9cbSKH— Одесса 048.ua (@odessa048ua) 13 августа 2017 г.
"Полчаса назад (около 10.00 мск) в Одессе стартовал гей-парад. Несмотря на усиленные со стороны полиции меры безопасности, в данный момент марш не может продолжаться… Участники гей-парада прошли от Воронцовского дворца до Дюка (памятник Дюку де Ришелье — ред.) и дальше не могут двигаться, потому что кордон спецотряда сдерживает патриотов", — говорится в сообщении.
Там же сообщалось, что участники парада объявили сидячий протест из-за того, что полиция не может обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару.
Одесский "Прайд" зашел в тупик: участники парада объявили сидячий протест https://t.co/tnsqBkCTiw pic.twitter.com/25tEKq0Ca3— Одесса 048.ua (@odessa048ua) 13 августа 2017 г.
Позже сайт сообщил, что "марш равенства" закончился, полиция эвакуировала на автобусах участников, столкновений не было.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В "Марше равенства" в Киеве в этом году приняли участие более двух тысяч человек.