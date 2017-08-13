В Одессе прошел "Марш равенства"

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в воскресенье утром в Одессе, противники марша заблокировали движение колоны, полиция не допустила столкновений, сообщает в воскресенье сайт города "048.ua".

​"Полчаса назад (около 10.00 мск) в Одессе стартовал гей-парад. Несмотря на усиленные со стороны полиции меры безопасности, в данный момент марш не может продолжаться… Участники гей-парада прошли от Воронцовского дворца до Дюка (памятник Дюку де Ришелье — ред.) и дальше не могут двигаться, потому что кордон спецотряда сдерживает патриотов", — говорится в сообщении.

Там же сообщалось, что участники парада объявили сидячий протест из-за того, что полиция не может обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару.

​Позже сайт сообщил, что "марш равенства" закончился, полиция эвакуировала на автобусах участников, столкновений не было.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В "Марше равенства" в Киеве в этом году приняли участие более двух тысяч человек.