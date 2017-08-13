Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу ответными действиями в случае исполнения угрозы применения силы в Венесуэле, передает агентство Рейтер.

"Если бы на Венесуэлу напали…, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп. Мы бы взяли Белый дом", — сказал сын президента Николаса Мадуро в ходе выступления в учредительном собрании.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.