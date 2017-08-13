Решение Ирана по ядерной программе - ответ на действия США, заявили в Думе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США должны идти по пути выстраивания конструктивных отношений, а не эскалации напряжённости, и не провоцировать другие страны на ответные меры, сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя принятие иранским парламентом законопроекта о выделении средств на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на американские санкции.

Как сообщалось ранее, парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

"Последние действия некоторых государств обусловлены реакцией США, которые вместо того, чтобы выстраивать конструктивные взаимоотношения с государствами, не принижать их роли в мировом сообществе, они идут по пути эскалации напряжённости, что, безусловно, вызывает ответную реакцию у этих государств", — сказал РИА Новости Швыткин.

При этом он отметил, что принятие парламентом Ирана подобного решения влечёт за собой некоторую напряжённость в регионе. "Но ещё раз хочу отметить, что это ответная реакция на действия США. Сегодня, к сожалению, США до сих пор не могут смириться, что время однополярного мира закончилось и диктовать свои условия абсолютно неправильно и сплошная утопия. Поэтому просто нужно идти по пути выстраивания конструктивных отношений и не провоцировать действия других государств", — заключил парламентарий.